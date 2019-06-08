Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об «учителях-неудачниках»

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что в школьные учителя – «закомплексованные неудачники».

Зенькович категорически не согласен с критикой проректора РАНХиГС о том, что «серая масса» большинства педагогов получила плохое образование, передает РИА «Новости».

«Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей», – сказал Зенькович.

По его словам, учителя не смогли бы завоевать авторитет у детей, если бы не развивались в личном и профессиональном плане. Государство со своей стороны ведет работу по повышению престижа труда учителя.

Зенькович уверен, что вернуть престиж профессии преподавателя поможет введение новых должностей – «старший учитель» и «ведущий учитель».

«Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берет на себя ответственность за судьбу наших детей», – подчеркнул замминистра просвещения.

Ранее проректор РАНХиГС, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, обвинил учителей в неспособности развиваться. Также Федотов большая часть сегодняшних учителей «отвратительны», «серая масса».