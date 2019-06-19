Песков констатировал непонимание россиянами сути нацпроектов

Россияне пока не понимают, что такое национальные проекты, об этом нужно больше говорить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока уровень понимания (нацпроектов) оставляет желать лучшего, это действительно так», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что недостаточная информированность населения о нацпроектах соответствует картине, которая сложилась в обращении граждан к прямой линии.

«Есть план призывать вас больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать. И, разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области», – обратился Песков к журналистам.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сейчас с нацпроектами знакомы только 44%, и только 7% понимают, что они из себя представляют.

При этом накануне Песков отмечал, что социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в 2019 году.