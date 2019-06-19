В мэрии Москвы оценили возможность штрафов за неправильный сбор мусора

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            В мэрии Москвы оценили возможность штрафов за неправильный сбор мусора

               19 июня 2019, 14:58
            Фото: Артем Геодакян/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Будем реалистами. В таком большом мегаполисе, при таком количестве многоквартирных домов с мусоропроводами, это не та задача, которую стоит сейчас решать», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев. Так он ответил вопрос о возможных штрафах за неправильную сортировку мусора.

            «Даже если все площадки обвесить камерами», такую задачу, как штрафы, трудно решить, признал глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев.

            «Я например понимаю, когда, например, в Баварии людей штрафуют, когда нет ни одного мусоропровода, в том числе в многоквартирных домах. Если мусоровоз подъезжает, а в баке с пластиком лежит кожура от банана, он его просто не берет. А жильцы между собой должны сами разбираться, кто туда ее кинул, и кто ее будет вытаскивать», – привел пример чиновник.

            Накануне власти Москвы приняли решение о досрочном переходе столицы на раздельный сбор мусора к 31 декабря 2019 года. Именно к этому времени во дворах должны быть установлены дополнительные контейнеры для вторсырья: пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок.

            Соловьев отметил, что пока не рассматривается и вопрос о штрафах для управляющих компаний. «Мы отдельно будем с ними смотреть. Но естественно, управляющие компании будут подпадать под регулирование как и все остальные», – сказал чиновник.

            Он также рассказал, что наряду со штрафами не планируется вводить и дополнительных преференций. «Преференции и так есть, Москва серьезно дотирует плату за отходы. Как это будет меняться с годами, покажет жизнь. Основная задача сейчас – просто создать нужную инфраструктуру, которая сделает доступной раздельное накопление отходов для населения», – сказал Соловьев.

            Чиновник подчеркнул, что новая система сбора мусора не отменит привычных для горожан мусопроводов.

            «Никто не говорит, что мы собираемся заваривать мусоропроводы. Вопрос так не стоит. Но мы видим запрос со стороны населения о раздельном накоплении отходов.

            Многие люди готовы разделять отходы, выделять полезные компоненты, чтобы мир стал экологичнее и чище», - сказал он.

            Говоря о возможности привлечь к сортировке мусора управляющие компании, Соловьев заявил,  что этот вопрос не рассматривался. «Они не будут заниматься этим, нанимая отдельных людей для ручной сортировки. Ручной труд санитарно опасен, потому что горожане в мусорных пакетах выбрасывают все: начиная от разбитых градусников и заканчивая отходами медназначения», – пояснил чиновник.

            Он отметил, что раздельный сбор мусора нужен, «чтобы наши дети жили в другой стране». По его словам, на первом этапе можно выделить несколько важнейших мероприятий: авторизация территориальной схемы обращения с отходами, урегулирование взаимоотношений с компаниями-операторами, которые занимаются вывозом, обезвреживанием и захоронением ТКО, а также создание необходимой инфраструктуры.

            «Сейчас в Москве уже большое количество площадок, на которых есть отдельные емкости и контейнеры. В рамках начала серьезной программы и перехода города к сортировке мусора, начнем с выделения полезных компонентов в отдельную емкость. Это будет идентифицированные контейнеры, в которые будут складываться полезные компоненты, вторичные материальные ресурсы, такие как пластик, стекло, картон, металлы. Синий цвет для сухих отходов, серый для смешанных. Полезные компоненты сейчас востребованы у производителей, которые покупают вторсырье», – пояснил Соловьев.

            Однако еще одним из самых главных задач в рамках первого этапа ввода раздельного сбора мусора Соловьев назвал «просветительскую» деятельность. По его словам, в настоящее время многие жители столицы демонстрируют несознательность в вопросе сортировке отходов.

            «Мы будем отдельно заниматься информированием граждан, просветительской работой. Этому аспекту уделят особое внимание, максимально работая «на земле»

            на уровне управ, префектур. Работающие сейчас проекты пока показывают, что далеко не все москвичи имеют экологическую сознательность и готовы заниматься раздельным сбором мусора. Поэтому важно начать эту программу уже сейчас, чтобы во время второго и третьего этапа жители вели себя сознательнее и не кидали в бак все подряд», – рассказал Соловьев.

            Затем, по его словам, будет вводиться более глубокое разделение отходов – появится третий, четвертый бак. Вся программа по раздельному сбору отходов рассчитана на большое количество времени, она будет поэтапная, постепенная.

            «Здесь важно получить максимальный отклик со стороны жителей Москвы. Когда начнется первый этап, мы планируем в первую очередь обеспечить раздельный сбор во всех дворах жилых домов, около объектов соцсферы. Уже устанавливаются отдельные контейнеры в разных местах сбора людей. Эта программа тоже успешно двигается, мы будем ее развивать и постепенно переходить к единообразию. В целом введение раздельного накопления отходов началось досрочно, потому что поступил «сигнал» о необходимости этого от большого количества граждан», – пояснил Соловьев.

            Уже подготовлена и база, куда будут свозить раздельно собранные отходы. «Есть ряд предприятий, с которыми сотрудничают. Большое количество компаний в Калужской, Нижегородской областях, которые мало того вывозят, еще и покупают по рыночной стоимости. Здесь классическая история спроса и предложения – с объемом и ростом сырья индустрия  будет расти, будут появляться новые игроки», – сказал чиновник.

            «На последующих этапах планируется сделать единую идентификацию емкостей для тех или иных видов отходов во всем городе. И в дальнейшем конкретизировать отделение мусора, отделять разные компоненты. Слона надо есть по частям, поэтому был выбран дуальный сбор. Начинать надо с малого», – заключил Соловьев.

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