Полицейский из кортежа британского принца сбил пожилую женщину

Сбитая полицейским из кортежа британского принца Уильяма пожилая женщина находится в тяжелом состоянии, пишут СМИ.

Авария случилась 17 июня, герцог и герцогиня Кембриджские двигались в направлении Винздора на церемонию по случаю дня Ордена Подвязки, передает РИА «Новости».

Расследованием происшествия занимается Скотланд-Ярд и управление по контролю за поведением полиции.

«Наши сотрудники изучили место происшествия, после тщательного рассмотрения вопроса мы решили начать независимое расследование. Оно находится на очень раннем этапе, и сотрудник, бывший участником ДТП, помогает следствию в качестве свидетеля», – сообщило управление.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправили 83-летней пострадавшей цветы в больницу.

«Герцог и герцогиня Кембриджские глубоко опечалены и обеспокоены случившимся. Они передают Ирен (потерпевшей – прим. ВЗГЛЯД) наилучшие пожелания и будут на связи в течение всего периода ее выздоровления», – сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что пострадавшая находится в тяжелом, но стабильном состоянии.