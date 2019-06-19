На Помпео подали в суд в США за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа

Две некоммерческие организации (НКО) Democracy Forward и American Oversight, наблюдающие за деятельностью администрации США, подали иск в отношении госсекретаря Майка Помпео.

По данным American Oversight причиной иска стало то, что Помпео не помешал Дональду Трампу изъять записи со встречи с Владимиром Путиным в 2017 году.

По мнению НКО, «неспособность Помпео вернуть и сохранить записи нарушает закон о федеральной отчетности, который требует от его ведомства уведомлять национальный архив, когда записи со встречи изымаются или уничтожаются, возвращать эти записи и передавать инцидент генеральному прокурору для принятия принудительных мер», передает РИА «Новости».

Уточняется, что иск в федеральный окружной суд округа Колумбия подан не только в отношении Помпео, но и госдепартамента, Национального управления архивов и документации и архивиста США.

«Возможно, это единственные письменные записи со встречи двух глав государств, и заметки переводчика нельзя забирать или уничтожать, только потому, что президент Трамп, возможно, хочет их скрыть. Президенту Трампу и госсекретарю Помпео это может не нравиться, но закон требует, чтобы заметки переводчика были возвращены и сохранены», – сказал исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы скрывал от членов администрации детали своих переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге.