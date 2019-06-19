Психологи оценили бездействие Зеленского в инциденте с Меркель

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Туроператоров отлучают от церкви

Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
Светлана Ивлева
Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России? Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Психологи оценили бездействие Зеленского в инциденте с Меркель

               19 июня 2019, 11:32
            Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
            Текст: Иван Абакумов

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            «Неспособность проявления политической интуиции, быстрого принятия решений, неумение дать быстрый неподготовленный ответ на неожиданный вопрос – все это станет на данном этапе серьезнейшей проблемой Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог и психолог Сергей Маркелов. Так он прокомментировал растерянность Владимира Зеленского во время встречи с Ангелой Меркель, когда той стало плохо.

            «Парень совершенно не готов к таким «непротокольным моментам». У него нет ни политического языка, ни политического чутья. Политика всему не научишь. Но в нем должно быть это зернышко, которое делает человека успешным политиком. У Зеленского такого зернышка пока близко нет», – заметил директор компании «Маркком», политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов.

            Напомним, что накануне канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо в тот момент, когда она и прибывший в Берлин с официальным визитом президент Украины Владимир Зеленский слушали немецкий гимн. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь.

            В Киеве пристыдили нового президента – лидер Радикальной партии Олег Ляшко напомнил, что требуется «оказать помощь», если «на твоих глазах женщине становится плохо». Сам же Зеленский объяснил свое бездействие тем, что канцлер Германии была в безопасности.

            «Хотя де-юре он и является президентом большой страны, но де-факто количество таких событий, где он неадекватен, будет, безусловно, нарастать. Эти эпизоды, где надо было бы опытному политику поддержать, оказать внимание, уточнить и так далее, – отмечает Маркелов. – К этому не подготовишься заранее. Либо ты умеешь это делать, либо не умеешь. Зеленский пока, безусловно, не умеет».

            «Сейчас Зеленский в стадии программируемого политика, он может делать только те вещи, которые заранее заготовлены.

            Любые форс-мажоры, любые изменения ситуации – и он будет либо просто молчать и не реагировать, либо будет «парализован», в смысле будет бездействовать,

            что и произошло в ситуации с Ангелой Меркель», – полагает эксперт.

            Все «непрезидентское, неолитическое в Зеленском – оно, конечно, будет оказывать ему плохую услугу», отмечает Маркелов. «Это будет превращаться в неуверенность, в какие-то недоговоренности и, соответственно, показывать Зеленского как слабого политика», – резюмирует эксперт.

            Социальный психолог Алексей Рощин также указывает на растерянность Зеленского, но при этом считает его поведение вполне джентльменским. «В этой ситуации хороший тон говорит, что джентльмен должен делать вид, что ничего не происходит – что он и делал. Я считаю, что он поступил, в принципе, логично. Здесь непонятно, что нужно было делать, а когда непонятно, лучше не делать ничего. Он поступил классически», – сказал Рощин газете ВЗГЛЯД.

            «Я думаю, что здесь вряд ли можно сказать, что он безынициативный, – добавил собеседник. – Скорее всего, человек просто не знает до конца особенности протокола. Тем более на самом деле вряд ли кто-то знает их до такой степени хорошо, потому что сама по себе ситуация крайне редкая». 

            Что делать, «если твой партнер начинает биться в падучей в самый торжественный момент, когда снимают все камеры, мало кто знает – как сориентироваться, непонятно. Он мог бы прийти ей на помощь, если бы она, например, падала и не могла стоять на месте. Но она же не падала, она стояла, просто ее трясло. Что делать в этой ситуации, было трудно сообразить», отмечает Рощин.

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