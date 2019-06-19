Психологи оценили бездействие Зеленского в инциденте с Меркель

«Неспособность проявления политической интуиции, быстрого принятия решений, неумение дать быстрый неподготовленный ответ на неожиданный вопрос – все это станет на данном этапе серьезнейшей проблемой Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог и психолог Сергей Маркелов. Так он прокомментировал растерянность Владимира Зеленского во время встречи с Ангелой Меркель, когда той стало плохо.

«Парень совершенно не готов к таким «непротокольным моментам». У него нет ни политического языка, ни политического чутья. Политика всему не научишь. Но в нем должно быть это зернышко, которое делает человека успешным политиком. У Зеленского такого зернышка пока близко нет», – заметил директор компании «Маркком», политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов.

Напомним, что накануне канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо в тот момент, когда она и прибывший в Берлин с официальным визитом президент Украины Владимир Зеленский слушали немецкий гимн. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь.

В Киеве пристыдили нового президента – лидер Радикальной партии Олег Ляшко напомнил, что требуется «оказать помощь», если «на твоих глазах женщине становится плохо». Сам же Зеленский объяснил свое бездействие тем, что канцлер Германии была в безопасности.

«Хотя де-юре он и является президентом большой страны, но де-факто количество таких событий, где он неадекватен, будет, безусловно, нарастать. Эти эпизоды, где надо было бы опытному политику поддержать, оказать внимание, уточнить и так далее, – отмечает Маркелов. – К этому не подготовишься заранее. Либо ты умеешь это делать, либо не умеешь. Зеленский пока, безусловно, не умеет».

«Сейчас Зеленский в стадии программируемого политика, он может делать только те вещи, которые заранее заготовлены.

Любые форс-мажоры, любые изменения ситуации – и он будет либо просто молчать и не реагировать, либо будет «парализован», в смысле будет бездействовать,

что и произошло в ситуации с Ангелой Меркель», – полагает эксперт.

Все «непрезидентское, неолитическое в Зеленском – оно, конечно, будет оказывать ему плохую услугу», отмечает Маркелов. «Это будет превращаться в неуверенность, в какие-то недоговоренности и, соответственно, показывать Зеленского как слабого политика», – резюмирует эксперт.

Социальный психолог Алексей Рощин также указывает на растерянность Зеленского, но при этом считает его поведение вполне джентльменским. «В этой ситуации хороший тон говорит, что джентльмен должен делать вид, что ничего не происходит – что он и делал. Я считаю, что он поступил, в принципе, логично. Здесь непонятно, что нужно было делать, а когда непонятно, лучше не делать ничего. Он поступил классически», – сказал Рощин газете ВЗГЛЯД.

«Я думаю, что здесь вряд ли можно сказать, что он безынициативный, – добавил собеседник. – Скорее всего, человек просто не знает до конца особенности протокола. Тем более на самом деле вряд ли кто-то знает их до такой степени хорошо, потому что сама по себе ситуация крайне редкая».

Что делать, «если твой партнер начинает биться в падучей в самый торжественный момент, когда снимают все камеры, мало кто знает – как сориентироваться, непонятно. Он мог бы прийти ей на помощь, если бы она, например, падала и не могла стоять на месте. Но она же не падала, она стояла, просто ее трясло. Что делать в этой ситуации, было трудно сообразить», отмечает Рощин.

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