Совбез России рассказал о новых формах терроризма

«Цифровой» терроризм по масштабам последствий уже скоро может стать сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков.

Коков, выступая в среду на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что при «безусловно положительных моментах» Сеть несет в себе и «очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что стремительное развитие интернета и технологий «позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления».

Кроме того, «интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов».

Замсекретаря СБ добавил, что в данный момент «глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми». Так, например, «насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов».

«Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», – сказал Коков.

Также новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, прежде всего танкеры и газовозы, передает ТАСС.

Были выявлены и «случаи использования террористами 3D-принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое (...) невозможно обнаружить металлодетектором».

Более того, террористы постоянно пытаются получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также токсичным химикатам для их использования в своих атаках.

Между тем, угроза появления квазигосударства террористов в Сирии и Ираке нейтрализована, а сами боевики были разгромлены «в результате контртеррористических операций России, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США».

Коков добавил, что теракты на Шри-Ланке «были подготовлены местными сторонниками идеологии глобального джихада, опиравшимися на зарубежные структуры ИГ* («Исламское государство*», террористическая группировка запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)».

Он добавил, что «практическую организацию взрывов обеспечили вернувшиеся на Шри-Ланку после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ* в Сирии и Ираке члены местной радикальной группировки».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.

При этом лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества подчеркивали недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму.