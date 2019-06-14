Лидеры ШОС выступили против вмешательства в дела стран под видом борьбы с терроризмом

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму.

«Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму. Они отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В документе также отмечается, что одностороннее наращивание странами систем ПРО наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.

«Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств», – отмечается в документе.

Одновременно лидеры стран ШОС выступают за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа», – говорится в декларации.

Ранее президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) дестабилизирует обстановку в регионе и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

Заседание совета глав государств-членов ШОС открылось в Бишкеке в пятницу. В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).