Путин заявил о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) дестабилизирует обстановку в регионе и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия как председатель ШОС будет добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всех взятых на себя обязательств.

«Считаем такой путь единственно логичным и правильным», – добавил президент, передает ТАСС.

5 июня Россия и Китай призвали другие страны, в том числе США, вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

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