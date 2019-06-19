Российские вузы улучшили позиции в мировом рейтинге высшего образования

Российские вузы за пять лет показали заметную динамику по вхождению в топ-500 институционального рейтинга QS, увеличив свое представительство в полтора раза (с 9 до 16) в основном благодаря участникам Проекта 5-100. Этот показатель является одним из основных ориентиров федерального проекта «Молодые профессионалы».

Рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из самых авторитетных. Он оценивает 1 тыс. университетов мира. Примечательно, что основной состав российских вузов в топ-500 рейтинга в этом году обеспечен университетами-участниками Проекта 5-100. И если на старте проекта в 2012 году их было всего два (НГУ и УрФУ), то в 2019 году – уже 12, что составляет 75% от общего количества вузов в рейтинге, отмечается на сайте НИУ ВШЭ.

Кроме этого, Проект 5-100 обеспечил активизацию системы высшего образования в целом: практики участников проекта активно внедряются в российской системе образования. Количество вузов, не являющихся участниками проекта 5-100, осталось неизменным: МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО.

В этом году лучшим среди отечественных вузов вновь стал МГУ им. Ломоносова, занявший 84 место в рейтинге QS – это лучший результат вуза за последние 15 лет. На второе место среди российских вузов поднялся Новосибирский госуниверситет, на третьем месте – Санкт-Петербургский государственный университет.

Всего в институциональном рейтинге QS представлено 25 российских университетов, 15 из них показали положительную динамику. По наиболее весомому (40% веса в рейтинге) и наиболее сложному показателю «академическая репутация» быстрее всех продвинулись ВШЭ (более 50 позиций), УРФУ (более 30), МГТУ им. Баумана (25 позиций), КФУ и ТГУ (по 19 позиций).

По показателю «оценка работодателей» (10% веса в рейтинге) три вуза показали заметную динамику: ВШЭ (более 50 позиций), МГУ (более 20 позиций) и РУДН (16 позиций). По наиболее сложному для российских вузов показателю «количество цитирований на 1 НПР» (20% веса в рейтинге) все российские вузы показали положительную динамику, но при этом все еще не смогли перешагнуть в топ-600.

Показатель «соотношение студентов и преподавателей» (20% веса в рейтинге) традиционно высоко оценивается у российских университетов, что показывает возможность более качественного и внимательного отношения к студенческой аудитории со стороны преподавателей российских вузов. 100 баллов из 100 набрал МГТУ им. Баумана, 99 баллов и более набрали три вуза: МГИМО, ТГУ, МГУ.

По показателю «доля иностранных студентов» (5% веса в рейтинге) более половины российских университетов показали хороший рост. Четыре вуза увеличили свою оценку более чем на 50 позиций: КФУ, УрФУ, МИСиС, ИТМО. По показателю «доля иностранных преподавателей» (5% веса в рейтинге) первое место среди российских вузов занимает МИФИ и 350 место в мировом рейтинге по данному показателю соответственно.

Тому, что российские региональные вузы стали появляться в мировых рейтингах, способствовали два обстоятельства. Во-первых, повышение в последние годы репутации российского высшего образования в мире, продвижением которого активно занимаются участники Проекта 5-100. Во-вторых, расширение публикуемого списка университетов с топ 400 (до 2014 года) до 1 тыс. с 2018 года. Сейчас российские вузы имеют хороший задел для вхождения в топ 500: согласно опубликованному рейтингу еще девять российских университетов занимают позиции с 501 по 1000.

Вузовский рейтинг от британской компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из самых авторитетных. Он оценивает 1 тыс. университетов мира. Восьмой год подряд на первое место в мире выходит Массачусетский технологический университет. Второе и третье места – у Стенфордского и Гарвардского университетов.