Российские вузы улучшили позиции в мировом рейтинге высшего образования

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Туроператоров отлучают от церкви

Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
Светлана Ивлева
Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России? Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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            Российские вузы улучшили позиции в мировом рейтинге высшего образования

            19 июня 2019, 10:07

            Текст: Алина Назарова

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            Российские вузы за пять лет показали заметную динамику по вхождению в топ-500 институционального рейтинга QS, увеличив свое представительство в полтора раза (с 9 до 16) в основном благодаря участникам Проекта 5-100. Этот показатель является одним из основных ориентиров федерального проекта «Молодые профессионалы».

            Рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из самых авторитетных. Он оценивает 1 тыс. университетов мира. Примечательно, что основной состав российских вузов в топ-500 рейтинга в этом году обеспечен университетами-участниками Проекта 5-100. И если на старте проекта в 2012 году их было всего два (НГУ и УрФУ), то в 2019 году – уже 12, что составляет 75% от общего количества вузов в рейтинге, отмечается на сайте НИУ ВШЭ.

            Кроме этого, Проект 5-100 обеспечил активизацию системы высшего образования в целом: практики участников проекта активно внедряются в российской системе образования. Количество вузов, не являющихся участниками проекта 5-100, осталось неизменным: МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО.

            В этом году лучшим среди отечественных вузов вновь стал МГУ им. Ломоносова, занявший 84 место в рейтинге QS – это лучший результат вуза за последние 15 лет. На второе место среди российских вузов поднялся Новосибирский госуниверситет, на третьем месте – Санкт-Петербургский государственный университет.

            Всего в институциональном рейтинге QS представлено 25 российских университетов, 15 из них показали положительную динамику. По наиболее весомому (40% веса в рейтинге) и наиболее сложному показателю «академическая репутация» быстрее всех продвинулись ВШЭ (более 50 позиций), УРФУ (более 30), МГТУ им. Баумана (25 позиций), КФУ и ТГУ (по 19 позиций).

            По показателю «оценка работодателей» (10% веса в рейтинге) три вуза показали заметную динамику: ВШЭ (более 50 позиций), МГУ (более 20 позиций) и РУДН (16 позиций). По наиболее сложному для российских вузов показателю «количество цитирований на 1 НПР» (20% веса в рейтинге) все российские вузы показали положительную динамику, но при этом все еще не смогли перешагнуть в топ-600.

            Показатель «соотношение студентов и преподавателей» (20% веса в рейтинге) традиционно высоко оценивается у российских университетов, что показывает возможность более качественного и внимательного отношения к студенческой аудитории со стороны преподавателей российских вузов. 100 баллов из 100 набрал МГТУ им. Баумана, 99 баллов и более набрали три вуза: МГИМО, ТГУ, МГУ.

            По показателю «доля иностранных студентов» (5% веса в рейтинге) более половины российских университетов показали хороший рост. Четыре вуза увеличили свою оценку более чем на 50 позиций: КФУ, УрФУ, МИСиС, ИТМО. По показателю «доля иностранных преподавателей» (5% веса в рейтинге) первое место среди российских вузов занимает МИФИ и 350 место в мировом рейтинге по данному показателю соответственно.

            Тому, что российские региональные вузы стали появляться в мировых рейтингах, способствовали два обстоятельства. Во-первых, повышение в последние годы репутации российского высшего образования в мире, продвижением которого активно занимаются участники Проекта 5-100. Во-вторых, расширение публикуемого списка университетов с топ 400 (до 2014 года) до 1 тыс. с 2018 года. Сейчас российские вузы имеют хороший задел для вхождения в топ 500: согласно опубликованному рейтингу еще девять российских университетов занимают позиции с 501 по 1000.

            Вузовский рейтинг от британской компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из самых авторитетных. Он оценивает 1 тыс. университетов мира. Восьмой год подряд на первое место в мире выходит Массачусетский технологический университет. Второе и третье места – у Стенфордского и Гарвардского университетов.


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