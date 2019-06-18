Информацию о жесткой посадке самолета с Киркоровым опровергли

Сведения о том, что самолет авиакомпании S7 с певцом Филиппом Киркоровым на борту жестко приземлился в Домодедово, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службах аэропорта и авиакомпании.

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», – передает РИА «Новости» слова представителя аэропорта Домодедово.

В пресс-службе авиакомпании S7 также опровергли информацию о жесткой посадке, пояснив, что командир воздушного судна из-за ветра принял решение уйти на второй круг.

«После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию», – сказала представитель S7.

Ранее СМИ сообщили о жесткой посадке самолета с Киркоровым и его детьми на борту. Тот подтвердил, что такой инцидент был.