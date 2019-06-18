Самолет с Киркоровым жестко приземлился в Домодедово

Лайнер авиакомпании S7, на котором певец Филипп Киркоров со своими детьми летел из Варны в Москвы, неудачно приземлился в подмосковном Домодедово – при посадке он ударился шасси о ВПП и вынужден был пойти на второй круг.

После удара о взлетно-посадочную полосу самолет ушел на второй круг. Стюардессы смогли успокоить пассажиров, и со второй попытки экипаж успешно посадил самолет, сообщает Super.

«При посадке самолет сильно тряхнуло, был сильный удар. Люди стали кричать, плакать, молиться, никому ничего не объяснили, только объявили, что все в порядке. Сам Филипп тоже был в шоке, сказал, что у него никогда еще такого не было. Его дети, слава богу, не успели ничего понять и испугаться. Потом уже вышел капитан, сказал, что это что-то там из-за ветра, потом уже, после посадки, тоже никому ничего не сказали», – рассказала пассажирка самолета.

Напомним, в мае самолет SSJ-100 загорелся после жесткой посадки – он ударился о ВПП, после чего сломались стойки шасси и пробили топливный бак лайнера. Погиб 41 человек.