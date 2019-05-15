Реконструирована катастрофа в Шереметьево

Схема развития критической ситуации на борту SSJ 100 компании «Аэрофлот» реконструирована специалистами, сообщил близкий к расследованию источник.

«Коммерсант» со ссылкой на источник представил полную картину катастрофы.

Грозовой разряд ударил в самолет примерно через 15 минут после взлета из Шереметьево. В ответ грозовая защита SSJ 100 отключила генераторы самолета и перевела электроснабжение потребителей на аккумуляторные батареи.

После этого включился режим прямого управления полетом, то есть бортовой компьютер перестал автоматически корректировать управление.

Отмечается, что ситуацию следует считать нештатной, но не катастрофической. Для таких случаев порядок действий экипажа подробно расписан в инструкциях.

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Учитывая полные топливные баки, пилотам следовало плавно посадить самолет.

Правильный заход на посадку пилоты совершили со второй попытки. Управляли самолетом в ручном режиме. Возможно, из-за этого пилоты и перелетели расчетную точку приземления, после чего они принялись «прижимать» самолет к ВПП. Режим работы двигателей резко увеличили перед посадкой, а нос самолета при этом опустили – специалисты сочли такой маневр опасным и неоправданным, вероятно, он и привел к катастрофе.

Посадка была осуществлена с завышенными скоростями, шасси подбросило SSJ 100, вызвав серию новых отскоков. Возникла перегрузка примерно в 5G, хотя даже 3,75G грозят отделением крыльев от фюзеляжа. Задние стойки шасси пробили топливные баки, начался пожар.

При этом после первого же отскока пилоты по инструкции должны были экстренно взлетать.

Теперь необходимо установить, кто именно из летчиков совершил опасные действия перед приземлением.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел после жесткой посадки в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения.

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