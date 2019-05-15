Реконструирована катастрофа в Шереметьево

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Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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            Реконструирована катастрофа в Шереметьево

               15 мая 2019, 07:58
            Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
            Текст: Антон Антонов

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            Схема развития критической ситуации на борту SSJ 100 компании «Аэрофлот» реконструирована специалистами, сообщил близкий к расследованию источник.

            «Коммерсант» со ссылкой на источник представил полную картину катастрофы. 

            Грозовой разряд ударил в самолет примерно через 15 минут после взлета из Шереметьево. В ответ грозовая защита SSJ 100 отключила генераторы самолета и перевела электроснабжение потребителей на аккумуляторные батареи.

            После этого включился режим прямого управления полетом, то есть бортовой компьютер перестал автоматически корректировать управление.

            Отмечается, что ситуацию следует считать нештатной, но не катастрофической. Для таких случаев порядок действий экипажа подробно расписан в инструкциях.

            На ваш взгляд

             
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            Обсуждение: 114 комментариев

            Учитывая полные топливные баки, пилотам следовало плавно посадить самолет.

            Правильный заход на посадку пилоты совершили со второй попытки. Управляли самолетом в ручном режиме. Возможно, из-за этого пилоты и перелетели расчетную точку приземления, после чего они принялись «прижимать» самолет к ВПП. Режим работы двигателей резко увеличили перед посадкой, а нос самолета при этом опустили – специалисты сочли такой маневр опасным и неоправданным, вероятно, он и привел к катастрофе.

            Посадка была осуществлена с завышенными скоростями, шасси подбросило SSJ 100, вызвав серию новых отскоков. Возникла перегрузка примерно в 5G, хотя даже 3,75G грозят отделением крыльев от фюзеляжа. Задние стойки шасси пробили топливные баки, начался пожар.

            Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек

            При этом после первого же отскока пилоты по инструкции должны были экстренно взлетать.

            Теперь необходимо установить, кто именно из летчиков совершил опасные действия перед приземлением. 

            Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел после жесткой посадки в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения.

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