Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

«За VIAC подан 41 голос членов совета (против ни одного голоса). Это означает, что Минюсту дана рекомендация предоставить такое право», – передает его слова РБК.

Арбитраж начнет работу в России до 8 июля.

Венский международный центр работает с 1975 года, в VIAC за год поступает 60–70 дел. Количество споров с участием международных сторон доминирует. Также ежегодно рассматривается около пяти-семи дел с участием российских сторон, сообщила генеральный секретарь организации Элис Фремус-Вольф.

Пока VIAC не собирается открывать обособленное подразделение в России, организация будет работать при Федеральной палате экономики Австрии с офисом в Москве. Без подразделения в России VIAC не cможет администрировать внутренние споры. Исключением являются споры между участниками специальных административных районов («русских офшоров») в Калининграде и Владивостоке.

Первой иностранной организацией, получившей рекомендацию Минюста, стал Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC). Он получил рекомендацию в апреле.

Реформа арбитража (третейского разбирательства) началась в России в 2016 году. Ранее компании могли решать корпоративные споры в любом арбитраже за рубежом, после чего только утверждать решение в России.