Москва решила досрочно начать раздельный сбор мусора

Московские власти досрочно начнут переход к раздельному сбору мусора в столице с января 2020 года, следует из материалов заседания президиума правительства города.

«Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. Такое решение было принято во вторник, 18 июня, в ходе заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина», – приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что на заседании президиум правительства Москвы принял постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве», которое устанавливает сроки реализации первого этапа перехода к раздельному сбору мусора в столице с января 2020 года.

Ранее опрос показал, что 6% москвичей считают проблемой города вывоз и сортировку мусора.

В январе газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о переходе страны на новую систему сбора ТКО.