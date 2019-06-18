Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Росздравнадзора

Росздравнадзор предупреждает россиян об участившихся в последнее время случаях мошенничества, сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники представляются вымышленными именами и выдают себя за сотрудников Росздравнадзора. После этого мошенники вымогают у людей деньги, предлагая им льготы и материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные биологически активные добавки и лекарства, говорится на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве отмечается, что мошенники общаются с жертвами по телефону, а для перевода денег предоставляют номер банковского счета.

«Росздравнадзор призывает граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения», – добавляется в сообщении.

Федеральная служба напоминает, что ее сотрудники не имеют права запрашивать у граждан денежные средства.