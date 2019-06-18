Подростка из России убили в Испании

14-летнюю девочку из России убили в Испании, ее тело с ножом в горле обнаружили соседи.

По данным местного издания La Vanguardia, в квартире города Матаро была убита девочка, ей нанесли удар ножом в горло, передают «Вести.ru».

Уточняется, что девочка и ее страший брат несколько дней жили без матери, которая воспитывает детей одна. Женщина уехала в Россию, а когда не смогла связаться с детьми, попросила о помощи соседей, которые и обнаружили тело.

«В одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. В настоящий момент полиция ведет следствие. Мать погибшей проинформирована о случившемся испанскими компетентными органами. Генеральное консульство России в Барселоне находится в тесном контакте с полицией и местными властями и держит вопрос на контроле», – сообщили в посольстве России в Испании.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося. Под подозрением находятся старший брат, который не выходит на связь, мать, причем, возможно, она могла убить обоих детей. Также не исключается и версия ограбления, так как в предполагаемую ночь убийства из квартиры доносились звуки ссоры.

Ранее в июне в доме в Ленинградской области было найдено тело жены хоккеиста Соколова со множественными ножевыми ранениями, также найден раненым ее 18-летний сын. По подозрению в убийстве матери был задержан младший сын.