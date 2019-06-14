Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

15-летнего сына экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержали по подозрению в убийстве матери, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

В доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было найдено тело жены Соколова со множественными ножевыми ранениями, также найден раненым ее 18-летний сын. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии с телесными повреждениями, сообщается на сайт СК.

«По подозрению в совершении преступления следователем СК в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», – сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый подросток сообщил о конфликте старшего брата с матерью. Якобы тот набросился с ножом на женщину, после чего нанес ранение и себе.

Как сообщает РИА «Новости», при осмотре места преступления было изъято предполагаемое орудие преступления.

СК опубликовал на канале Youtube видео с места убийства, на котором видны окровавленные следы ног в доме, а также брошенный нож.

Максим Соколов – бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Ранее играл за команды СКА, «Авангард» (Омск). В настоящее время он завершил карьеру игрока, тренирует молодежную хоккейную команду «СКА-1946».