Экспортная пошлина на нефть в России с июля понизится до 100,3 доллара за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля, согласно расчетам Минфина, снизится на 10,1 доллара и составит 100,3 доллара за тонну.

Согласно расчетам Минфина, экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2019 года понизится на 10,1 доллара и составит 100,3 доллара за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 10 долларов с 11 долларов, сообщает «Финам».

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 30 долларов за тонну, на темные – 100,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 30 долларов, прямогонного (нафта) – до 55,1 доллара с 60,7 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс понизится до 6,5 доллара с 7,1 доллара за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 110,4 доллара за тонну.