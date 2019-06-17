Вице-премьер Италии предупредил ЕС о сильном сближении России и Китая

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Брюсселю следует опасаться слишком сильного сближения России и Китая, и призвал наладить отношения с Москвой.

«Было бы ошибкой и со стратегической точки зрения, и с коммерческой отдалять Россию от Запада и оставить в объятиях китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть (Москву) за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси «Москва – Пекин» обсуждение этой темы (сотрудничества с РФ)», – заявил вице-премьер, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Об этом Сальвини заявил, прибыв в Вашингтон, где у него назначен ряд встреч с представителями американской администрации, включая госсекретаря Майка Помпео. По словам Сальвини, он намерен обсудить этот вопрос со своими собеседниками в США.

Сальвини впервые поехал в США после прихода к власти год назад. В России, за сближение с которой он всегда последовательно выступал, вице-премьер побывал за это время дважды.

Одна из двух правящих партий Италии – «Лига», которую возглавляет Сальвини, получила на прошедших в конце мая европейских выборах 34% голосов, став самой популярной в стране.