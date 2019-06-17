Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

«Только что удалил свой аккаунт в Twitter», – написал Маск в Twitter.

После этого отображаемое имя Маска в Twitter изменилось на Daddy DotCom, однако страница главы SpaceX и Tesla осталась доступна для пользователей.

Ранее у Маска уже возникали проблемы из-за записей в Twitter. Так, осенью 2018 года комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила Маска в мошенничестве по делу о серии «ложных и вводящих в заблуждение заявлений».

Подобная ситуация произошла и в начале 2019 года, когда Маск заявил в Twitter о намерении Tesla выпустить 500 тыс. автомобилей, не согласовав это с комиссией.