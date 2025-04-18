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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 14:56 • Новости дня

    Игорь Озар покинул пост гендиректора РКК «Энергия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Игорь Озар оставил пост гендиректора РКК «Энергия», который занимал с июля 2020 года, уступив его Сергею Романову, первому заместителю гендиректора компании.

    Игорь Озар, занимавший должность генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» с июля 2020 года, покинул свой пост. Решение о прекращении его полномочий принято досрочно на основании поданного им заявления и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Трудовой договор был расторгнут 18 апреля 2025 года, сообщает ТАСС.

    Новым генеральным директором РКК «Энергия» избран Сергей Романов. Он приступит к выполнению обязанностей с 19 апреля. До этого Романов занимал должность первого заместителя генерального директора и первого заместителя главного конструктора компании с января 2019 года.

    Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию «Сухой», начал свою карьеру в госкорпорации «Роскосмос» в качестве советника Дмитрия Рогозина, бывшего руководителя Роскосмоса. Под его руководством Озар возглавлял РКК «Энергия» в течение почти пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконструктор РКК «Энергия» представил проект нового космоплана для Роскосмоса. Роскосмос законтрактовал у РКК «Энергия» корабли для полетов к Международной космической станции. РКК «Энергия» назвала сроки первой высадки российских космонавтов на Луну.

    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Ученые нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b

    Ученые Кембриджа нашли доказательства жизни на экзопланете K2-18b за 124 световых года

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.

    Ученые Кембриджского университета обнаружили «самые веские» на сегодняшний день доказательства жизни на экзопланете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли. Как сообщает РИА «Новости», в атмосфере этой планеты были обнаружены органические соединения – метан и углекислый газ. Исследования проводились с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», данные которого также были использованы для получения новых результатов.

    Особое внимание ученых привлекли диметилсульфид и диметилдисульфид, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Хотя неизвестные химические процессы могут вызывать присутствие этих молекул на K2-18b, ученые считают их самым веским свидетельством возможного существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Концентрация этих соединений на K2-18b превышает земной уровень, достигая более десяти частиц на миллион.

    Тем не менее вероятность случайного происхождения обнаруженных соединений составляет 0,3%, что недостаточно для научного открытия, подчеркнул профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы. Для полной уверенности в открытии ученым необходимо снизить этот показатель до уровня ниже 0,00006%.

    Несмотря на «осторожный оптимизм», Мадхусудхан отметил, что полученные данные подтверждают теорию о высоких концентрациях таких соединений на планетах гикеанского типа – горячих мирах с океанами и водородной атмосферой.

    На этой неделе ученые определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    Ранее Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

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    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.

    Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





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    7 комментариев

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

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    16 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о работе российского оборудования на европейских космических аппаратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Путин на встрече со студентами отметил, что европейские страны прекратили сотрудничество с Россией в космической сфере, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что российское оборудование продолжает функционировать на европейских станциях.

    «Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее», – сказал президент.

    Он также заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    16 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин: Есть разные идеи по поводу дальнейшей судьбы МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Есть разные идеи того, как Международная космическая станция (МКС) должна закончить работу. Но взаимодействие по данному направлению будет продолжено, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки.

    «Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что «вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, с той же Африкой, с Бразилией это сотрудничество не остановится. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии, тем более что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами».

    «Значит, представляем интерес. Уверен, так оно и будет», – заключил президент.

    Ранее Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.

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    16 апреля 2025, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о сильной магнитной буре на Земле до утра четверга

    Синоптик сообщил о продолжении магнитной бури до четверга из-за солнечных протуберанцев

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле зафиксирована мощная магнитная буря, вызванная двумя солнечными протуберанцами, которая продлится до утра четверга и достигнет пика в ночь со среды на четверг.

    Мощная магнитная буря, охватившая Землю, продлится до утра четверга, сообщил ведущеий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, геомагнитные возмущения будут продолжаться в течение суток. Он уточнил, что пик бурь ожидается на утро среды, когда уровень достигнет G3, а затем ослабнет до уровня G1 к утру четверга.

    Причиной возникновения магнитной бури стали два крупных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере Земли. Тишковец отметил, что этот космический удар привел к сильным геомагнитным возмущениям. Он добавил, что буря будет иметь перерывы, но в целом затянется до утра четверга.

    В условиях такой сильной геомагнитной активности вероятность появления северных сияний значительно возрастает. По словам Тишковца, аврора может наблюдаться в ночь на четверг.

    Ранее эксперты спрогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля.

    На Солнце 1 апреля была зафиксирована вспышка M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшаяся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности.


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    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

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    16 апреля 2025, 12:59 • Новости дня
    НАСА начало создавать спутник для квантовых замеров гравитации Земли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты НАСА планируют к концу десятилетия запустить спутник QGG Pathfinder с первым квантовым датчиком гравитации, который позволит составить более точную карту гравитационного потенциала Земли.

    Специалисты НАСА намерены к концу десятилетия вывести на орбиту спутник QGG Pathfinder, оснащенный квантовым датчиком гравитации. Этот прибор позволит составить более точную карту гравитационного потенциала Земли, сообщает ТАСС.

    Исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА Бен Стрей отметил: «До настоящего времени никто еще не пытался отправлять такие инструменты на орбиту. Нам необходимо проверить их работу в полевых условиях».

    Спутник QGG Pathfinder будет содержать вакуумную камеру с двумя облаками атомов рубидия. Охлажденные до абсолютного нуля, эти атомы будут взаимодействовать с гравитационным полем Земли, позволяя точно измерять ускорение в направлении центра притяжения.

    Научный аппарат сможет отслеживать гравитационные аномалии с высокой чувствительностью на орбите в 350 км. Это значительно превосходит возможности существующих инструментов, таких как зонды GRACE, и позволит упростить проведение наблюдений.

    Первый прототип QGG Pathfinder планируется отправить на орбиту в конце десятилетия. Успешное тестирование датчиков позволит повысить их чувствительность и откроет дорогу к разработке более мощных спутников для изучения гравитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах встретиться с Джаредом Айзекманом после его утверждения в должности руководителя НАСА для обсуждения совместных проектов. Американское космическое агентство НАСА отдало дань уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Созданный учеными новый ИИ нашел 44 аналога Земли в нашей галактике.

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    18 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    SpaceX обсудил с делегацией Uzcosmos запуск узбекистанского спутника

    «Узбеккосмос» в Лос-Анджелесе обсудил со SpaceX запуск узбекистанского спутника

    Tекст: Ирма Каплан

    Делегация «Узбеккосмоса» провела переговоры с представителями SpaceX, обсудив возможность запуска узбекистанского спутника на американском носителе, а также стратегию космических исследований до 2035 года.

    Делегация Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос» провела переговоры с американской компанией SpaceX в Лос-Анджелесе, в ходе которых обсуждалась  возможность запуска узбекистанского научно-технологического спутника на ракете SpaceX.

    «Одной из важнейших встреч поездки в США стал визит в офис компании SpaceX в Лос-Анджелесе... На встрече обсуждался вопрос запуска научно-технологического спутника на ракете компании SpaceX, который молодые узбекские инженеры планируют собрать во время обучения в Технологическом институте Кюсю (Япония)», – сказано в релизе «Узбеккосмос».

    Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть проект узбекистанской стратегии «Космические исследования и технологии – 2035», поделиться замечаниями по ее  совершенствованию.

    Кроме того, делегация Uzcosmos подписала меморандум о взаимопонимании с Корейской аэрокосмической администрацией, согласно которому стороны договорились о сотрудничестве в области космического образования, науки и исследований, использования космических технологий, разработки спутников, создания и развития наземной космической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2023 года тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B космических сил США, следует из трансляции SpaceX. Цели миссии военного проекта Х-37В строго засекречены.

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    18 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Космонавт Вагнер сравнил эвакуацию из аппарата «Союз» с приседаниями со штангой

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Иван Вагнер рассказал, что эвакуация из спускаемого аппарата «Союз» после возвращения на Землю напоминала приседания с 50-килограммовой штангой, что связано с необходимостью подтянуться и выйти через люк.

    Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, находящийся на Международной космической станции (МКС), сравнил процесс эвакуации из спускаемого аппарата корабля «Союз» с выполнением приседаний с 50-килограммовой штангой, передает ТАСС.

    На прямой связи с российским сегментом МКС Вагнер рассказал, что сложность заключалась не в первых шагах после невесомости, а в необходимости покинуть спускаемый аппарат через посадочный люк. По его словам, это требовало усилий, похожих на физическое упражнение с штангой.

    Вагнер уточнил, что за полгода пребывания на орбите он уже привык к состоянию невесомости и отсутствие твердой поверхности под ногами не вызывает у него затруднений. По его словам, несмотря на то, что земная гравитация действует с новой силой, он справляется с этим благодаря длительному опыту на орбите.

    Вагнер прибыл на МКС вместе с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Дональдом Петтитом в сентябре. Для Вагнера это уже второй космический полет: впервые он отправился на орбиту с апреля по октябрь 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер успешно защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции.

    В начале апреля российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции.

    Позднее какже космонавты на Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики, пожелав благополучия и радости от новых побед в космосе.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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