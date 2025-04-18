Игорь Озар покинул пост гендиректора РКК «Энергия»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Игорь Озар, занимавший должность генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» с июля 2020 года, покинул свой пост. Решение о прекращении его полномочий принято досрочно на основании поданного им заявления и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Трудовой договор был расторгнут 18 апреля 2025 года, сообщает ТАСС.

Новым генеральным директором РКК «Энергия» избран Сергей Романов. Он приступит к выполнению обязанностей с 19 апреля. До этого Романов занимал должность первого заместителя генерального директора и первого заместителя главного конструктора компании с января 2019 года.

Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию «Сухой», начал свою карьеру в госкорпорации «Роскосмос» в качестве советника Дмитрия Рогозина, бывшего руководителя Роскосмоса. Под его руководством Озар возглавлял РКК «Энергия» в течение почти пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генконструктор РКК «Энергия» представил проект нового космоплана для Роскосмоса. Роскосмос законтрактовал у РКК «Энергия» корабли для полетов к Международной космической станции. РКК «Энергия» назвала сроки первой высадки российских космонавтов на Луну.