Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 6 копеек – до 64,32 рубля, курс евро опустился на 5 копеек – до 72,12 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 61,98 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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