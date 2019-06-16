Стали известны подробности сильного взрыва в центре Киева

Сильный взрыв, прогремевший в субботу вечером в центре Киева, произошел в трех гаражах, расположенных во дворе рядом с жилыми домами.

По словам местных жителей, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Очевидцы также сообщили ТСН, что сразу после взрыва во дворе ощущался сильный запах газа.

Между тем, «вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили», заявил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, сообщает «Страна.ua».

При этом в результате взрыва была повреждена газовая труба, а также окна в расположенном рядом здании. «Часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют», – добавили в КГГА.

На месте работают десятки спасателей. По предварительным данным никто из людей не пострадал.

Напомним, поздно вечером в субботу во дворе жилого дома на улице Тургеневская в Киеве произошел взрыв, обвалилась часть стены здания, вылетели окна в соседних домов.