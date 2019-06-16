Во дворе дома в Киеве прогремел взрыв

Во дворе жилого дома на улице Тургеневская в Киеве произошел взрыв, обвалилась часть стены здания, вылетели окна в соседних домов.

На месте взрыва работают спасатели и скорая помощь, передает «Интерфакс».

Причина взрыва в настоящее время устанавливается.

В январе взрыв прогремел в торговом центре в Киеве. Тогда в результате происшествия, вызванного ремонтными работами, пострадал один человек.