Взрыв прогремел в торговом центре в Киеве

Взрыв прогремел в одном из киевских торговых центров, пострадал один человек, сообщает полиция города.

Правоохранители «устанавливают причины взрыва в торговом центре», в результате которого «пострадал мужчина»; он госпитализирован в больницу с травмой руки, указывается в сообщении пресс-службы киевской полиции в Facebook.

Торговый центр расположен по улице Борщаговской в Соломенском районе Киева.

В данный момент на месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи скорой и спасатели.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время проведения ремонтных работ. Посетителей в этот момент не было, проведена эвакуация.