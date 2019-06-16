Шредера пригласили в Крым

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16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:56  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Украину принудят к миру в Донбассе

Джон Болтон с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Фото: twitter.com/AmbJohnBolton
Украина важна для США только в контексте их отношений с Россией и мешает на пути к их улучшению. Лишним подтверждением этому стало последнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Накануне встречи Путина и Трампа в Осаке Киеву стоит приготовится к тому, что Штаты будут разыгрывать украинскую карту, не обращая внимания на интересы киевской власти. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
Обсуждение: 142 комментария

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев
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      Чернобыль переживает туристический бум

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            Шредера пригласили в Крым

            16 июня 2019, 09:38

            Текст: Алина Назарова

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            Немецкая община Крыма пригласила бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил глава немецкой национально-культурной автономии республики, руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

            «Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

            По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в европейских странах, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.

            «Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США», – заявил Гемпель.

            Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно. Он назвал Крым «давней русской территорией». После этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что многие западные политики воспринимают Крым как один из российских регионов.

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