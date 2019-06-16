Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма пригласила бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил глава немецкой национально-культурной автономии республики, руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в европейских странах, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.

«Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США», – заявил Гемпель.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно. Он назвал Крым «давней русской территорией». После этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что многие западные политики воспринимают Крым как один из российских регионов.

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