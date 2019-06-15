В России оценили слова Шредера о законном возвращении Крыма

Многие западные политики воспринимают Крым как один из российских регионов, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Так он прокомментировал в Twitter заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что возвращение Крыма в состав России было совершенно законным.

По словам Пушкова, слова Шредера часто звучат из уст и западных политиков. В пример он привел экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, бывшего депутата Европарламента Жан-Люка Меланшона и итальянского вице-премьера Маттео Сальвини,

«Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры», – отметил Пушков.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT подчеркнул, что российскую сторону радует, когда звучат трезвые голоса политиков, которые имеют серьезный политический вес.

Он добавил, что Шредер уже не занимает должность канцлера, однако к его мнению все еще прислушиваются, поскольку он является уважаемым политическим деятелем не только в Германии, но и во всей Европе.

По его словам, подобные сигналы поступают от людей, которые не зависят от официальной позиции Евросоюза по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал заявление Шредера абсолютно верным, поскольку воссоединение с Россией – это историческое событие, которое полностью отражает волю жителей полуострова

«К сожалению, только бывшие европейские чиновники пока что проявляют такую откровенность, поэтому хотелось бы, чтобы постепенно такие решения принимали действующие чиновники, а не только бывший канцлер Германии», – подчеркнул он в беседе с RT.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно. Он назвал Крым «давней русской территорией».

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