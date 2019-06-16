Выявлена новая опасность фастфуда

Ученые из Австралийского национального университета установили, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга, говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале MedicalXpress.

Согласно выводам исследователей, нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки способствуют риску развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что в результате может привести к деменции и атрофии мозга, передает РИА «Новости».

В исследовании подчеркивается, что ущерб, причиненный организму нездоровыми пищевыми привычками, становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста.

Правильное питание является лучшим способом предотвращения преждевременного старения. Так, ученые советуют полностью исключить фастфуд из рациона.

Ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению.

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