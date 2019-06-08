Названы ведущие к ожирению привычки

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению.

По словам Драпкиной, в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве, передает «Российская газета».

Основной причиной ожирения врач называет дисбаланс в поступлении и расходовании энергии – люди потребляют много пищи, но при этом не уделяют внимание физическим нагрузкам.

Для решения проблемы эксперты советуют есть ровно столько, сколько хочется для насыщения, но не больше, и стараться не допускать перекусов между основными приемами пищи

Большое влияние на людей имеет реклама продуктов питания, которая заставляет есть даже тогда, когда человек не испытывает голода.

«К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе – на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить», – пояснила она.

Медики советуют не доверять рекламным слоганам о полезности продуктов. Также специалисты призывают оградить детей от рекламы и не водить их в рестораны фастфуда, даже не брать с собой в магазины за покупками.

Другой причиной лишнего веса является избыток «пустых» углеводов при недостатке клетчатки – злоупотребление газировкой и соками при недостатке свежих овощей, фруктов, каш, зелени и рыбы.

Следующая причина – отсутствие «культуры неспешной еды» и привычка не завтракать. Также врачи отмечают негативным фактором нехватку сна, которая бьет по иммунитету и гормональному фону.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к 55-57 годам половина российских женщин страдают от ожирения.

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