Диетолог назвал причину роста ожирения среди женщин в России

«В России стало много еды, и этот период затянулся», – заявил газете ВЗГЛЯД диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что половина российских женщин к 55-57 годам страдают от ожирения.

Статистика по ожирению, по словам Гинзбурга, нарастает во всем мире. Каждые десять лет цифры увеличиваются примерно на 10% от имеющегося количества случаев.

Причины ожирения, по словам эксперта, самые банальные. «Сегодня в России пищевое изобилие, которого в природе в принципе не существует. Если оно и бывает, то очень недолго и, как правило, переходит в бескормицу», – заметил собеседник.

В России стало много еды, и этот период, по мнению Гинзбурга, затянулся. «Магазины в основном продают пищу, которую люди покупают с большим удовольствием – лакомую, с избыточным количество жиров и сахаров. В рекламе растет присутствие пищевых образов, а подвижность людей сокращается. Городская среда безбарьерная, удобная – многие заняты фрилансом и ходить им никуда не надо», – пояснил собеседник.

Но несмотря на то, что тенденция к ожирению наблюдается во всем «сытом мире», для многих стран характерна более высокая культура питания и двигательной активности, отметил диетолог.

«Французы, например, относятся к пище не как к жратве, а как к изысканному удовольствию, что сдерживает рост ожирения. Для России свойственен крепкий алкоголь, для Италии и Франции – легкий. На фоне крепкого алкоголя ожирение формируется быстрее, чем при употреблении легкого», – заметил Гинзбург.

Также эксперт отметил вред подсолнечного масла, которое в отличие от оливкового, способствует набору избыточного веса.

«Не хотелось бы давать конкретные советы типа: не есть после 18, или, наоборот – есть. Надо повышать культуру питания в целом – следить за тем что человек ест, и как это скажется на его здоровье. Ну и, конечно, двигательную культуру повышать», – посоветовал врач.

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что к 55-57 годам половина российских женщин страдают от ожирения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой».