Путин подарил Си Цзиньпину его любимое русское угощение

Президент России Владимир Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему мороженое российского производства, которое полюбилось китайскому политику, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием, передает РИА «Новости».

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», – сказал представитель Кремля.

В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил российского лидера и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

Песков добавил, что Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, которое так понравилось председателю КНР.

По словам пресс-секретаря, президент России выразил уверенность, что динамичное развитие двусторонних отношений будет продолжено.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на открытие СВМДА в Душанбе. Ранее он провел переговоры с президентом Таджикистана.