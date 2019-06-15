Синоптики обещали москвичам теплую погоду

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 20–22 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 18–23 градусов.

Северо-западный ветер 5–10 м/c.

Атмосферное давление – 747 мм ртутного столба.

Ночью будет 11–13 выше ноля, по области – 8–13.