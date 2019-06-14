Экс-владельца компании по продаже табака задержали за хищение на 10 млн долларов

Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберт Худоян был задержан по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

«Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков», – рассказал ТАСС адвокат Худояна Александр Карабанов.

Защитник добавил, что сумма причиненного ущерба, по оценкам следствия, составляет 10 млн долларов (643,6 млн рублей).