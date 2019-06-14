Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины

Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день ко мне поступают звонки с территории Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей: как нам воспользоваться этим правом, как нам оперативно сдать документы на гражданство?» – цитирует его ТАСС.

По словам Водолацкого, украинцам придется приезжать на территорию России и обращаться в местные органы, поскольку консульские пункты в этих областях не работают.

Ранее сообщалось, что первые жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта России.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске – для жителей ЛНР. На начало июня было принято несколько тысяч заявлений о приобретении гражданства России.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.