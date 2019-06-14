Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев отменил запрет на отдых в Турции и Таиланде для сотрудников внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Эта информация соответствует действительности», – приводит слова Волк РИА «Новости».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркивают, что исключение Турции и Таиланда из списка не рекомендованных стран повысит турпоток в эти страны из России. Количество туристов может вырасти на сотни тыс. человек в год.

«Что касается возможного разрешения на отпуска в Турции и Таиланде для сотрудников МВД, то в России в 2018 году насчитывалось 895 тыс. сотрудников МВД. С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам, может означать прирост турпотока в сотни тыс. человек в год по двум указанным направлениям», – сказали в АТОР.

Напомним, представители российских правоохранительных органов не могли ездить в Турцию и Таиланд с 2014 года, поскольку было предположение, что против них там могут быть провокации на фоне обострения отношений между Россией и странами НАТО.

Всего список запрещенных стран включал в себя 116 пунктов. Позже список несколько раз корректировался. Например, сейчас полицейским разрешили посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.

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