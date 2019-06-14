Власти Москвы пообещали обеспечить условия проведения акции в поддержку Голунова

Московские власти приняли необходимые меры по обеспечению условий проведения 16 июня на проспекте Академика Сахарова митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы. Приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия», – отметил Олейник, передает РИА «Новости».

Ранее правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. На мероприятие заявлено до 20 тысяч участников.

Напомним, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.