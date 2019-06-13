На Западе предсказали военно-политический союз России и Китая

Западные СМИ, оценивая итоги Петербургского международного экономического форума, заговорили о военно-политическом союзе России и Китая.

Джеймс Уилсон пишет в EU Reporter (перевод – «Иносми.ру»), что успех ПМЭФ растет с каждым годом. На ПМЭФ «собираются прагматичные люди, которые понимают, как можно воспользоваться той неблагоприятной обстановкой, в которой оказалась Россия».

В 2019 году форум установил рекорд по числу участников и количеству заключенных сделок, что доказывает – «Россия стала еще более привлекательной страной для различных деятелей мирового уровня».

Обстановка в мире «все чаще заставляет думающих людей поддерживать подходы России», которая «выступает за создание альтернативного пост-американского мирового порядка».

Уилсон пишет о «стратегическом развороте на Восток»: так, в 2017 году «главным гостем форума был премьер-министр Индии Нарендра Моди», в 2018 году – «японская делегация во главе с Синдзо Абэ», в 2019 году – «Си Цзиньпин, назвавший президента России своим самым близким и надежным другом». Отмечается, что «сторонники нынешнего мирового порядка» должны встревожиться из-за таких отношений Москвы и Пекина.

Уилсон подчеркивает, что у обеих стран «есть своя собственная политика» по «правам человека и свободам», причем ни Россия, ни Китай не имеют причин ее стесняться. У стран «общее идеологическое прошлое, динамичное, энергичное экономическое развитие, а возможно, и многообещающий военно-политический союз в будущем».

Уилсон напомнил, что глава российского государства Владимир Путин осудил «попытки монополизировать новую технологическую волну», указав, в частности, на отношение США к Huawei, предложил пересмотреть роль доллара как мировой резервной валюты и раскритиковал нападки на «Северный поток – 2».

EU Reporter отмечает планы Москвы и Пекина состыковать «российский Евразийский экономический союз и китайскую инициативу «Один пояс – один путь».

Уилсон предполагает, что «теперь, когда мы видим такое тесное взаимодействие в экономике, энергетике и логистике, возникает впечатление, что у медведя и дракона может быть и общее военно-политическое будущее», Россия и Китай «последовательно и неуклонно демонстрируют свое усиливающееся единство». В частности, страны провели ряд совместных учений, включая участие китайской стороны в учениях «Восток–2018».

EU Reporter подчеркивает, что «Россия определенно окрепла в военном плане», Китай также «совершенствует вооружения» и «покупает российское оружие».

Уилсон напомнил, что Россию, которая «понесла самые большие потери во Второй мировой войне» страны Запада не пригласили отмечать 75-ю годовщину высадки союзного десанта. По его мнению, «Запад допустил оплошность», так как «напрасно игнорирует Восток».

«От этого будет хуже только нам. Москва и Пекин активно работают над созданием собственного мирового порядка, на знамени которого будет медведь и дракон», – говорится в статье.