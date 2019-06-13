Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа «на ногах»

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп смогут провести краткие переговоры «на ногах» во время саммита G20 в Японии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счет не было и официальных предложений о проведении такой встречи. Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита «двадцатки», в любом случае будут иметь возможность хотя бы «на ногах» кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности. Все остальное пока никак не инициировалось», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Саммит G20 в японском городе Осака пройдет 28-29 июня.

Ранее стало известно, что Трамп планирует провести встречу с Путиным во время саммита в Японии.

Белый дом уже заявлял о намерении Трампа встретиться на саммите «большой двадцатки» в Осаке с Владимиром Путиным. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков высказал предположение, что встреча может пройти «на ногах».