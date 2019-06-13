Турция собралась представить собственный истребитель пятого поколения

Крупнейший турецкий производитель авиационно-космической техники компания Turkish Aerospace Industry (TAI) впервые представит истребитель пятого поколения собственной разработки на 53-м Парижском авиашоу в Ле-Бурже, сообщили в пресс-службе организации.

В пресс-службе TAI сообщили, что в ходе авиашоу «впервые будет продемонстрирован полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого в рамках программы TF (Turkish Fighter Project)», передает ТАСС.

«Таким образом, новейший боевой самолет, предназначенный для вооруженных сил Турции, впервые будет продемонстрирован широкой публике», – добавили в TAI, отметив, что способность производить боевую авиацию пятого поколения является отличительной чертой мировых лидеров, таких как Россия, Китай и США.

В компании также указали, что демонстрация новейшего истребителя покажет, что «наиболее важный турецкий оборонный проект достиг новой точки развития».

Источник в TAI сообщил, что в данный момент работы над истребителем пятого поколения, который получил проектное обозначение TF-X (Turkish Fighter–X), находятся на уровне определения требований к самолету.

Как отметили в пресс-службе, на авиашоу в Ле-Бурже также будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK («Атак»).

Ранее появилось видео сборки первого российского серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.