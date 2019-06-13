Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
13 июня, четверг | Последнее обновление — 10:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Разделы
Зеленский принялся шутить про российский газ
Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию
Латвия намерена подчинить себе «русскую церковь»
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
День России - праздник неравнодушных
Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
Как измельчала русская эмиграция
Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook