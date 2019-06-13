Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 12 копеек – до 64,68 рубля, курс евро опустился на 8 копеек, составив 73,06 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 61,80 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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