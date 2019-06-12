В МИД заявили о начале полноценного диалога с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на консультациях с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге удалось возобновить полноценный диалог по стратегической стабильности.

«Мы обратили со своей стороны несколько раз внимание американских коллег на то, что паузы в такого рода контактах контрпродуктивны, они не должны затягиваться. Надо сказать, что они (представители США – ред.) не спорили с подобной постановкой вопроса», – сказал Рябков РИА «Новости».

Он уточнил, что так было начато выполнение поручений лидеров России и США по теме контроля над вооружениями.

Рябков отметил, что пока не ясно, можно ли сделать многосторонним диалог по стратегической стабильности: «Наши американские коллеги в последнее время довольно активно занимаются тематикой создания, как они это называют, среды, благоприятствующей ядерному разоружению, наметили некоторые многосторонние шаги в этой сфере. Сама постановка вопроса о том, что на многостороннем уровне нужно формировать предпосылки для продолжения процесса в данной сфере, нам близка».

Замглавы напомнил, что с заключением договора по СНВ в 2010 году Россия настаивала на многосторонней основе в этой сфере, то есть с учетом потенциалов Великобритании и Франции, также обладающих возможностями в сфере ядерных вооружений.

«Мы знаем, конечно, и о том, что американские коллеги в последнее время уделяют повышенное внимание так называемому китайскому фактору, и в результате образуется такая политико-дипломатическая конфигурация, которая отличается от традиционного контроля над вооружениями... получится ли мультилатерализировать контроль над вооружениями – вопрос открытый. Здесь много нестыковок», – отметил он, добавив, что «ситуация в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности за последние годы изменилась настолько, что больше нельзя игнорировать ни потенциалы других стран, ни новые технологические возможности».

Рябков выразил надежду, что в Вашингтоне с вниманием отнесутся к предложениям Москвы по стратегической стабильности, уточнив, что в Москве «отдают себе отчет в том, что администрации США, видимо, требуется дополнительное время для того, чтобы отстроить свои подходы и к наполнению диалога с нами, и для его организации».

«Дальше мы будем определяться, надеюсь совместно, по дальнейшим шагам»,– подчеркнул российский дипломат.

«Еще одна откровенная встреча с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году. Сегодня в Праге я вынесла на обсуждение ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией», – прокомментировала замгоссекретаря США Андреа Томпсонс.

Ранее Рябков рассказал о вероятном формате встречи президентов России и США на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке.