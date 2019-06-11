Путин сделал несколько резолюций после беседы с Москальковой

Президент России Владимир Путин по итогам беседы с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сделал ряд резолюций на конкретных обращениях к главе государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, уже есть целый набор резолюций. Потому что Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, естественно, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что на письмах появились резолюции, в соответствии с которыми будет вестись работа по темам.

Однако Песков отказался раскрывать содержание резолюций, так как это служебные документы.

«Но таковые (резолюции) есть по итогам этой беседы. Это разные сроки. Как правило, когда берется в проработку, сроки уже потом определяются», – добавил он.

Встреча состоялась в понедельник. Путину был передан доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.