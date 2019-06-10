Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.

Эта норма действовала в России с 1864 по 1937 год, сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления. Тем не менее, следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна», – пояснила омбудсмен главе государства свою позицию.

Ранее в ходе ежегодного доклада президенту Москалькова проинформировала Путина о ходе дела журналиста Ивана Голунова.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел против бизнесменов.