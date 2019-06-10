Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину о резонансном деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

«Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека. Рассматривались, в частности, отдельные проблемы с получением российского гражданства, помощь дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку, актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова.

Ранее сообщалось, что в Кремле внимательно следят за деталями дела журналиста Ивана Голунова, президенту Владимиру Путину доложили о нем еще в пятницу.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков, при этом тест на наркотики журналиста показал отрицательный результат. В настоящее время корреспондент находится под домашним арестом и заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.