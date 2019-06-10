Путину в пятницу доложили о деле Голунова

В Кремле внимательно следят за деталями дела журналиста Ивана Голунова, президенту Владимиру Путину доложили о нем еще в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено президенту еще в пятницу в Петербурге, было доложено о том, что это весьма резонансное дело», – заявил Песков на просьбу прокомментировать уголовное дело против журналиста.

«Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз. Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями», – добавил он, передает РИА «Новости».

Песков также счел недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне уголовного дела Голунова. «Я не сторонник того, чтобы обобщать. Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время Песков заявил, что дело Голунова – повод для пристального внимания соответствующих служб. «Главным образом это (дело Голунова) повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб, которые внутри министерства (внутренних дел), на предмет возможного выявления нарушений или отсутствия таковых», – сказал представитель Кремля.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков, при этом тест на наркотики журналиста показал отрицательный результат. В настоящее время корреспондент находится под домашним арестом и заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.

«Здесь же мы видим манипулирование общественным мнением. Ни в коем случае правосудие не должно быть избирательным. И неважно, о ком идет речь – это журналист, композитор или сантехник. Если человек распространял наркотики – он должен сидеть в тюрьме. Если он их не распространял – в тюрьме должны сидеть те, кто сфабриковал это дело. Но в этой истории кто-то должен понести наказание», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе.