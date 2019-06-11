Морской пехотинец утонул на Балтфлоте вместе с бронетранспортером

Уголовное дело возбуждено в Калининградской области по факту гибели морского пехотинца на Балтийском флоте во время учений.

В ходе учений по высадке десанта на Балтийском флоте погиб морской пехотинец, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника, это случилось, когда после выхода из твиндека корабля бронетранспортер затонул, не доплыв до берега. Один из военнослужащих, находившийся в этот момент в машине, погиб.

Военное следственное управление по Балтийскому флоту подтвердило, что на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области погиб военнослужащий. При этом в ведомстве не стали раскрывать обстоятельства инцидента.

По факту гибели возбуждено уголовное дело.