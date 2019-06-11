Адвокат Голунова заявил о победе закона и справедливости

В деле Ивана Голунова победили закон и справедливость, заявил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека. Абсолютно приветствую решение Колокольцева ходатайствовать об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве (Андрея) Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве (Юрия) Девяткина», – передает его слова «Говорит Москва».

Он отметил, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия по ее устранению благодаря совместным усилиям всех поддерживавших Голунова.

«Спасибо всем за оказанную поддержку. Это – ваша победа», – заявил Бадамшин.

В конце прошлой недели Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, он был отправлен под домашний арест.

Это дело вызвало серьезный резонанс, в итоге во вторник МВД сняло все обвинения с журналиста. Его выпустят из-под стражи 11 июня.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух начальников управлений ГУ МВД по Москве. СК изучает материалы в отношении причастных к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова сотрудников полиции.