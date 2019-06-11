Организатор фестиваля «Времена и эпохи» опасается провокаций в ходе несанкционированного марша

«Если это будет выражение гражданской позиции, я в этом проблемы не вижу. Но если начнутся какие-то провокации, как это бывало уже не раз, то естественно это совсем другая история», – сказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов фестиваля реконструкторов «Времена и эпохи» Алексей Овчаренко. Так он оценил риски беспорядков из-за возможных несанкционированных акций 12 июня.

«Я думаю, что в этом году не будет таких проблем, как два года назад. Мы разнесены географически, мы находимся на бульварах, а шествие пойдет другим маршрутом», – отметил руководитель агентства исторических реконструкций «Ратоборцы» Алексей Овчаренко.

«Мы мониторим эту ситуацию, но понимаем, что могут быть задействованы разные интересы, разных людей, в том числе и неожиданно. Надеюсь, что мы не соприкоснемся, но какие-то меры, конечно, придется принять. Например, реконструкторы уберут модели оружия на Чистопрудном бульваре, но я надеюсь, что эта акция на наш фестиваль повлияет минимально», – добавил собеседник.

Напомним, что несогласованная акция была запланирована на 12 июня в центре Москвы. Предполагалось, что шествие пройдет поддержку журналиста Ивана Голунова ( обвинявшегося в попытке сбыта наркотиков). Во вторник уголовное преследование журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, о чем сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. При этом отметим, что об отмене несогласованного массового выступления пока заявлено не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил во вторник, что массовые акции в центре Москвы, могут помешать празднованию Дня России. Кроме того, в центре города с 7 по 16 июня проходит фестиваль «Времена и эпохи».

«Хотелось бы, чтобы не было прямого соприкосновения. Фестиваль и шествие это абсолютно разные вещи, у нас своя программа, связанная с историей России, будем выполнять ее как обычно», – отмечает Овчаренко.

«Я считаю, у каждого должна быть возможность самовыразиться, но все зависит от того какие формы это принимает, – добавил собеседник. – Если это будет выражение гражданской позиции за справедливое правосудие, я в этом проблемы не вижу. А если там начнутся какие-то провокации, как это бывало уже не раз, то естественно это совсем другая история».