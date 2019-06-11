Сотрудника Росгвардии уволили за нападение на промоутера в «Зарядье»

Сотрудник ФГУП «Охрана» (относится к Росгвардии), ударивший промоутера в парке «Зарядье» в Москве, уволен, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Инцидент произошел на днях. Была проведена служебная проверка, по результатам которой работник отстранен и уволен», – передает его слова ТАСС.

Грибакин добавил, что руководство ФГУП «Охрана» собирается провести рабочую встречу с администрацией «Зарядья», чтобы обсудить вопросы незаконной деятельности промоутеров в парке.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудник ФГУП «Охрана» ударил промоутера, приглашавшего совершить поездку по Москве-реке.